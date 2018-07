Schweinsteiger fica fora de jogo do Bayern pela Copa da Alemanha

O meia do Bayern de Munique Bastian Schweinsteiger foi descartado das quartas de final da Copa da Alemanha na quarta-feira contra o Bayer Leverkusen após não conseguir se recuperar de uma lesão no tornozelo.

"Bastian Schweinsteiger não estará lá, definitivamente não", disse o técnico Pep Guardiola a repórteres nesta terça-feira. O meia se junta à lista extensa de jogadores machucados.

O capitão da seleção da Alemanha saiu mancando com um problema no tornozelo após vitória por 1 x 0 contra o Borussia Dortmund no sábado. Schweinsteiger perdeu os primeiros quatro meses da temporada por conta de uma lesão no joelho, fazendo sua estreia em dezembro.

O Bayern tenta repetir a temporada de 2013, com três títulos, mas segue sem os pontas Franck Ribéry e Arjen Robben, o lateral esquerdo David Alaba, Javi Martínez e o goleiro reserva Tom Starke, todos lesionados.

Guardiola disse que não sabia quando Ribéry, que perdeu os treinamentos da semana por conta de lesão, estaria de volta. "Não sei isso. Você tem que perguntar aos médicos", disse, com seu time enfrentando o Porto pelas quartas de final da Liga dos Campeões neste mês.

"Neste estágio da temporada o que importa é cabeça, coração, paixão e desejo. Se você joga a cada três, quatro dias, então você precisa destas coisas", completou o técnico espanhol.

