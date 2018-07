Schweinsteiger aciona empresa chinesa por boneco nazista

O capitão da seleção alemã, Bastian Schweinsteiger, está tomando medidas legais contra um empresa chinesa que produziu um boneco nazista com traços semelhantes aos seus.

O produto, nomeado de "Bastian", vestido com uniformes militares alemães da Segunda Guerra Mundial, incluindo suástica e águia, símbolos da Alemanha Nazista, está à venda através de uma empresa baseada em Hong Kong, a DID.

Um porta-voz do atleta respondeu a jornalistas que o meia está já acionou a Justiça contra os chineses. A imprensa alemã também se mostrou furiosa com o que se pareceu com uma descrição nazista de Schweinsteiger.

"Lixo", disse o jornal TZ, de Munique. Já a revista Stern publicou: "Bastian boneco escandaloso. Isso é o que parece", perto de uma foto do boneco.

A DID, que também comercializa reproduções do ex-líder soviético Joseph Stlain e do inglês Winston Chirchill, ainda fazia propagandas de "Bastian" na capa do seu site nesta quinta-feira.