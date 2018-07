Schweinsteiger promete superar retrospecto contra Itália

Com sete jogos disputados, a Itália nunca perdeu para a Alemanha na Copa do Mundo ou na Eurocopa. No retrospecto geral, são 14 triunfos italianos, sete vitórias alemãs e nove empates. Schweinsteiger reconheceu que a história joga contra os alemães, mas lembrou que esta geração já conseguiu vitórias marcantes contra seleções poderosas.

Na Copa do Mundo de 2010, a Alemanha goleou a Inglaterra por 4 a 1 e a Argentina por 4 a 0. Em agosto de 2011, a equipe bateu a seleção brasileira por 3 a 2. Diante da Holanda, os alemães venceram um amistoso por 3 a 0 e o duelo pela fase de grupos da Eurocopa por 2 a 1.

"Por anos, não pudemos vencer as grandes seleções, mas, depois vencemos Inglaterra,

Argentina, Holanda e Brasil. Agora, é a vez da Itália cair", disse Schweinsteiger nesta quarta-feira. "Nós não temos medo, mas temos um grande respeito pela Itália", completou.

Schweinsteiger desempenha uma função importante no meio-de-campo da Alemanha, fazendo a transição entre a defesa e o ataque, mas vem sofrendo com uma lesão no tornozelo, sofrida em fevereiro e da qual não se recuperou corretamente. "Agora estou 100%. Eu fiz dois treinos completos e estou ansioso para este clássico", afirmou.

Para o jogador, a Alemanha precisará tomar a iniciativa diante da Itália para se garantir na decisão da Eurocopa. "Nós vamos ter que atacá-los desde o início. Nós precisamos ser agressivos", disse.