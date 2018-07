Schweinsteiger treina e deve voltar ao time ainda neste mês

MUNIQUE - O Bayern de Munique deve reiniciar o Campeonato Alemão já com o meia Schweinsteiger de volta à equipe. Pelo menos é esta a expectativa da comissão técnica, contente com a recuperação do jogador, que fez nesta terça-feira, no Catar, o seu primeiro treino com bola desde sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito, há dois meses.

Nesta tarde, Schweinsteiger trabalhou individualmente com bola pela primeira vez e, logo em seguida, se juntou ao treino tático com o restante do time, que faz intertemporada no Catar. Após um tempo com os companheiros, voltou a trabalhar separadamente com o preparador físico.

"Eu já posso realizar qualquer tipo de atividade. Estou otimista de que não vai demorar para que eu possa voltar a jogar", comentou Schweinsteiger. "Mas temos que ser pacientes, e sempre dar um passo por vez", ponderou.

A expectativa da comissão técnica é que o jogador participe dos treinos ainda no Catar e esteja disponível para enfrentar o Borussia Mönchengladbach, no dia 24, quando o Campeonato Alemão será retomado depois de seis semanas de paralisação por conta do rigoroso inverno. A volta dele é importante porque Guardiola está sem quatro meias: Thiago, Javi Martínez, Xherdan Shaqiri e Mario Götze.