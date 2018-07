Scocco é poupado de treino, mas está garantido no Inter

JUAZEIRO DO NORTE - O técnico Dunga não pôde contar com a participação do argentino Scocco no treino desta quarta-feira, mas o jogador está confirmado no ataque do Internacional ao lado de Leandro Damião para o confronto diante do Salgueiro-PE pela oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer por 3 a 0 na partida de ida, o time gaúcho tem larga vantagem para a volta, nesta quinta-feira, na casa do adversário.

Scocco será titular por causa da ausência de Forlán, que sequer viajou com o grupo. O uruguaio é um dos quatro veteranos poupados da partida. Além dele, o zagueiro Juan, o lateral Kleber e o meia D''Alessandro permaneceram em Porto Alegre por opção da comissão técnica, que achou melhor preservá-los para o Campeonato Brasileiro.

Com isso, algumas vagas foram abertas na equipe. Na zaga, Alan ocupará o lugar de Juan. Jorge Henrique, que vinha atuando como lateral, vai para a meia, enquanto Ygor será improvisado pela direita. A lateral esquerda fica por conta de Fabrício e, com isso, Alex ganha mais uma chance no meio.

A principal preocupação da comissão técnica, no entanto, não é o número de desfalques, e sim o calor que deve fazer na cidade de Salgueiro. O time gaúcho vinha enfrentando uma temperatura média de 10ºC em Novo Hamburgo, onde mandou seus últimos jogos, mas a expectativa para a partida desta quinta é de 33°C.

Para impedir que os jogadores sintam muito a diferença de temperatura, o pedido é para que eles bebam muita água ao longo dos 90 minutos. "O pedido é para se hidratar, tomar bastante água. Não pode esperar ter sede, para não deixar o organismo pedir socorro", disse Dunga.