Scolari diz que título do Campeonato Paulista é meta do Palmeiras

O Palmeiras sonhou em disputar a Libertadores em 2011, mas fracassou ao ser eliminado nas semifinais da Copa Sul-Americana. Assim, o técnico Luiz Felipe Scolari tratou de valorizar o Campeonato Paulista e prometeu que o time vai lutar pelo título estadual. Na sua primeira passagem pelo clube, o treinador deixou o Paulistão em segundo plano em 1999, quando a equipe faturou o título continental.

"É importante para o Palmeiras começar bem o Paulistão. Temos de entrar jogando com ênfase, dedicação, com vontade de ser campeão. O Paulistão é um dos campeonatos mais importantes de serem disputados, um dos mais difíceis. Quem ganha o Paulista pode até minimizar, mas posso dizer que é excelente ganhar uma competição desse tipo, por isso não vamos escolher competições. Além disso, o Estadual será importante para começarmos a montar um grupo visando o decorrer da temporada", afirmou.

Com a promessa de valorizar o Paulistão, o Palmeiras vai adotar estratégia diferente daquela adotada no segundo semestre de 2010. Neste ano, a equipe priorizou a Copa Sul-Americana e escalou uma equipe reserva em várias partidas do Campeonato Brasileiro. A estratégia irritou vários clubes envolvidos na disputa da competição nacional.

"Já disse muitas vezes que, quando começamos as competições, entramos priorizando todas. Se um dia tivermos que tomar decisões por alguma razão, dai vamos tomar atitudes e traçar objetivos independente de quem nos acusa. Às vezes, quem acusa, é o mesmo que toma decisões logo a seguir", disse.