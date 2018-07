Se confirmar título, Palmeiras vai receber R$ 17 milhões em premiação

A corrida pelo título do Campeonato Brasileiro vale mais do que a glória e a honra de erguer a taça. Vai fazer bem às finanças. A conquista, que tem o Palmeiras como o candidato mais forte, vai dar ao campeão o prêmio de R$ 17 milhões, valor superior aos R$ 10 milhões entregues ao ganhador de 2015, o Corinthians.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou no começo do mês a nova distribuição das recompensas pelo rendimento na competição. Dos R$ 60 milhões distribuídos para os 16 primeiros colocados da Série A, mais da metade do valor fiará somente para os três primeiros colocados. Fora os R$ 17 milhões ao campeão, serão R$ 10,7 milhões ao vice e e R$ 7,3 ao terceiro colocado.

Para garantir o direito a essa quantia o Palmeiras precisa somente de um empate nas duas rodadas restantes. No domingo, o time recebe a Chapecoense, no Allianz Parque. Depois, vai até Salvador para jogar contra o Vitória. O concorrente direto do Alviverde é o Santos, que tem de ganhar de Flamengo e América-MG para continuar com chances de título.

Os R$ 17 milhões podem ajudar o clube a se reforçar para a disputa da Copa Libertadores. O elenco já têm três jogadores contratados par ao próximo ano: os meias Raphael Veiga (Coritiba) e Hyoran (Chapecoense), mais o atacante Keno (Santa Cruz).