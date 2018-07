Se conquistar a Sul-Americana, São Paulo fica fora da Copa do Brasil, decide CBF

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou apenas nesta sexta-feira que, caso o São Paulo seja campeão da Copa Sul-Americana, o clube paulista não poderá disputar a Copa do Brasil de 2013. A decisão dá nova importância aos clássicos cariocas e mineiro deste fim de semana, uma vez que quem terminar o Brasileirão mais bem colocado, entre Vasco, Botafogo e Cruzeiro, pode garantir vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Isso porque se o São Paulo for campeão da Sul-Americana terá de disputar a competição novamente no ano que vem, como atual campeão. E o calendário brasileiro de 2013 será diferente, com a Copa do Brasil ocorrendo de abril até o fim do ano. Assim, os times que disputarão a Libertadores não participarão das duas primeiras fases da Copa do Brasil, entrando apenas nas oitavas de final, depois que a competição continental tiver chegado ao fim.

Se campeão, o São Paulo terá de abrir mão desse privilégio, ficando aberta uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Esse posto será ocupado, conforme a CBF divulgou no fim da tarde desta sexta-feira, pelo melhor time do Brasileirão dentre os que não vão disputar a Libertadores.

Vasco, Botafogo e Cruzeiro, que acreditavam que jogariam a última rodada do Brasileirão apenas para cumprir tabela, agora vão disputar uma possível vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. E os três nem sequer vão entrar em campo ao mesmo tempo.

O Botafogo, que tem 44 pontos, joga neste sábado contra o Flamengo. O Vasco, que está um ponto à frente, pega o Fluminense, no domingo. Já o Cruzeiro, que também tem 44, precisa vencer o Atlético-MG domingo e torcer contra seus rivais cariocas. Depois disso, quem terminar à frente terá de torcer pelo São Paulo e esperar a decisão da Sul-Americana, que será dia 12 de dezembro, no Morumbi, contra o Tigre (Argentina).

Caso o São Paulo termine com o vice-campeonato da Sul-Americana, nada muda. O time paulista joga a Libertadores e entra nas oitavas de final da Copa do Brasil depois. Cruzeiro, Vasco e Botafogo jogam a competição brasileira desde a sua primeira fase.