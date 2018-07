'Se ele fosse um funcionário, seria justa causa', diz Modesto sobre árbitro no Sul

O presidente Modesto Roma criticou duramente a arbitragem de Rodrigo Batista Raposo na derrota por 2 a 1 para o Internacional nesta quinta-feira, no Beira-Rio. Lucas Lima foi expulso ainda no primeiro tempo após retardar uma cobrança de escanteio e receber o segundo cartão amarelo. Já Victor Ferraz e Ricardo Oliveira, pendurados, levaram advertência no começo da partida.

O departamento jurídico do Santos estuda a possibilidade de pedir a anulação dos cartões, mas não deve entrar com uma representação formal contra a arbitragem.

“Isso que aconteceu ontem foi caso pensado. Colocar um árbitro com esse perfil, de só ganhar o mandante, e que todo mundo reclama, como Vasco e Fluminense. Não acham que tem alguma coisa estranha? Será que ele não tem coisa para ser indicado como aspirante Fifa? Quem é o amigo desse cidadão? Eu gostaria de saber. Quem é o padrinho? Coisa de Brasília, né?”, afirmou o presidente em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira em Santos. “Se ele fosse funcionário, seria justa causa. A única coisa que posso pedir para esse Rodrigo Raposo é a exclusão do quadro de árbitros da CBF. Só posso pedir exclusão”, afirmou.

As reclamações se estenderam à CBF e ao chefe da comissão de arbitragem, Sérgio Corrêa. “Isso é uma vergonha. A indignação não é só pelo Santos. Isso mancha o futebol brasileiro. O presidente Del Nero precisa tomar pulso e fazer isso imediatamente. Não para continuar essa situação. Chega! Se ele quiser me processar que me processe de novo. Ele é um péssimo diretor de arbitragem”, criticou.

No ano passado, o presidente do Santos foi suspenso por 30 dias e multado em R$ 10 mil após a derrota por 3 a 1 para o Grêmio, na Vila Belmiro, por reclamações contra a arbitragem. Foi liberado depois de entrar com um recurso.