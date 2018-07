Se escapar, Schumacher deve ficar com sequelas

GRENOBLE, FRANÇA - Esta terça-feira será um dia decisivo para o futuro de Michael Schumacher. Serão completadas 48 horas do grave acidente de esqui que sofreu domingo na estação de Méribel (França) e o mantém em estado crítico no Hospital Universitário de Grenoble, e os médicos terão mais condições de avaliar se o ex-piloto de Fórmula 1 sobreviverá e, caso isso ocorra, se ficará com sequelas por causa das lesões cerebrais que sofreu.

Nos corredores do hospital, muitos médicos admitiam que a eventual recuperação deve ser lenta diante das lesões já identificadas, e que as sequelas são quase inevitáveis. "Seu estado é muito grave, e ele está lutando por sua vida", disse o médico Jean François Payen, responsável pelo atendimento ao alemão. "Se ele não estivesse usando capacete no momento do choque, não teria chegado vivo aqui." A violência do impacto foi tamanha que o capacete rachou.

Na noite de segunda-feira, a prioridade dos médicos era evitar o aumento da pressão no cérebro e uma inflamação. Payen e membros de sua equipe – além do doutor Gerard Saillant, que trabalha em Paris e é amigo de Schumacher – deram uma entrevista coletiva ontem para falar sobre as condições do ex-piloto. Revelaram que ele chegou consciente ao hospital, mas em estado de confusão e muito agitado, e logo foi colocado em coma induzido.

"Em sua chegada ele estava em um estado de hipertensão, com hematomas intracranianos e edemas em ambos os lados da cabeça”, disse Payen. “Ele apresentava lesões cerebrais sérias e difusas." O médico explicou que Schumacher foi colocado em coma para evitar ao máximo que receba estímulos externos, o que poderia atrapalhar o tratamento. “Ele foi colocado em hipotermia, com uma temperatura corporal entre 34 e 35 graus, e anestesiado para reduzir os estímulos. Nós o estamos monitorando de hora em hora.”

Segundo Emmanuel Gay, chefe do serviço de neurologia do hospital, a cirurgia a que Schumacher foi submetido domingo teve como objetivo retirar as bolsas de sangue que se formaram dentro do crânio.

INVESTIGAÇÃO

O Ministério Público de Albertville abriu ontem a investigação para determinar as circunstâncias e causas do acidente, e a Justiça confirmou que o choque ocorreu em uma zona “fora de pista onde os rochedos estavam encobertos em parte ou totalmente pela neve”.

Ao Estado, sua empresária Sabine Kehm confirmou que ele esquiava com a família (o jornal alemão Die Welt diz que apostava corrida com o filho Mick, de 14 anos) e que estava passando por uma zona de “neve profunda”, rechaçando a informação de que Schumacher estaria fazendo “esqui fora de pista”, algo proibido em várias estações e que ganha um número cada vez maior de adeptos pela aventura de praticar o esporte fora dos padrões – os trechos “fora de pista” não são limpos nem sinalizados pelos funcionários das estações de esqui, e geralmente têm mais obstáculos (como rochas) e menos neve.