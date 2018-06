Segundo site, Neymar disse que 7 a 1 não teria ocorrido com ele; assessoria nega

O site alemão Spox.com publicou uma entrevista com Neymar que chamou a atenção. Segundo o portal, o atacante da seleção brasileira teria dito que a derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014, não teria acontecido com ele em campo. Após a assessoria do jogador afirmar que suas palavras foram distorcidas pela publicação, o veículo tirou a matéria do ar.

+ Copa começa com o desafiuo de contagiar o Brasil

+ Jogadores do Brasil vão atrás da taça que falta na Copa

+ Falta de experiência na seleção faz Tite ter cautela

"Eu gostaria muito de jogar essa partida outra vez, comigo em campo. Estou seguro de que o resultado seria outro. Tenho certeza disso", teria dito Neymar, segundo o Spox.com. "Mas lamentavelmente foi o que o destino decidiu. Tenho que aceitar, mas continua sendo difícil".

O camisa 10 da seleção não atuou na fatídica derrota para os alemães por estar lesionado - ele levou uma pancada nas costas durante a partida contra a Colômbia, pelas quartas de final, e sofreu uma fratura em uma das vértebras que o tirou do resto da competição.

Na ocasião, o lesionado Neymar foi substituído pelo meia-atacante Bernard, então no Atlético-MG. A escolha do técnico Luiz Felipe Scolari não foi bem sucedida e o time brasileiro chegou a estar perdendo por 5 a 0 ainda no primeiro tempo, tendo sido derrotada por 7 a 1 - o gol de honra foi marcado pelo meia Oscar, que perdeu espaço no elenco após a chegada do técnico Tite ao comando da seleção.

+ Após tropeços em amistosos, Kroos diz que Alemanha está evoluindo

"Foi uma derrota enorme, para todos os brasileiros. Também para mim, porque eu não estava em campo mas fazia parte daquele grupo. Me senti igual a eles e estava consternado como qualquer outro deles. As expectativas no nosso país eram quase desumanas e a Alemanha era um adversário excelente. Quem sabe nos encontremos novamente com a Alemanha e haja uma revanche", teria afirmado o brasileiro.

O Brasil estreia na Copa do Mundo da Rússia neste domingo, diante da Suíça, às 15h (horário de Brasília). A Alemanha, por sua vez, fará sua primeira partida três horas antes, ao meio-dia, contra o México. As chances de um encontro prematuro entre as seleções já nas oitavas de final existem - se um dos dois times passar para a segunda fase em primeiro e o outro em segundo lugar em seus grupos. Se os dois ocuparem as mesmas posições em suas chaves, eles só poderão se enfrentar em uma possível final.