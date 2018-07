'Se eu só tivesse vencido a Costa Rica, seria demitido', dispara Maradona BUENOS AIRES - Técnico da Argentina até a Copa do Mundo de 2010, o astro Diego Maradona criticou o trabalho de seu sucessor, Sergio Batista, e insinuou que o tratamento dado ao atual treinador da seleção do país pelo presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Julio Grondona, é diferente do que ele recebia.