Se for eliminado do Paulistão, São Paulo pode ficar quase 40 dias sem jogar

Se for eliminado da fase final do Campeonato Paulista, o São Paulo pode ficar quase 40 dias sem jogos oficiais. A última partida da equipe na fase de classificação do Paulistão, pela 12.ª rodada, será realizado nesta quarta-feira diante do São Caetano, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).

A estreia do clube no Campeonato Brasileiro deve ser apenas no dia 28 de abril contra o Botafogo (a CBF ainda não confirmou as datas da primeira rodada, que será disputada entre 27 e 29 de abril). Na Copa do Brasil, o São Paulo irá estrear somente em maio, já pelas oitavas de final. O clube ainda espera a chegada do técnico Cuca, que assume o time no dia 15 de abril após se recuperar de uma cirurgia cardíaca.

Beneficiado pela vitória do Corinthians sobre o Oeste por 1 a 0, no domingo, o time do Morumbi chega à última rodada da fase de classificação dependendo apenas de suas forças para avançar às quartas de final. Uma vitória sobre o São Caetano basta para o clube.

A equipe pode até empatar para garantir a vaga, mas, nesse caso, o Oeste, outro candidato à vaga, não poderia vencer o Mirassol por quatro gols de diferença. "Na quarta-feira temos uma partida contra uma equipe que briga contra o rebaixamento. Precisamos provar que somos capazes de classificar e mostrar evolução. Temos que acelerar alguns processos e fazer as escolhas certas, para que a gente possa enfrentar o São Caetano de forma diferente", disse o técnico interino Vagner Mancini.

Se quiser terminar essa fase na liderança do Grupo D, para fazer o jogo de volta das quartas de final em casa, a combinação é mais complicada. O São Paulo precisará vencer, torcer para o Ituano perder para o Corinthians, em Itu (SP), e ainda tirar a diferença no saldo de gols (8 a 3 a favor do time do interior).

Pelo regulamento do torneio, se passar o São Paulo enfrentará o próprio Ituano nas quartas de final. Desde 2003 o time não chega às finais do Paulistão - foi campeão em 2005, mas o campeonato era por pontos corridos.