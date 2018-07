'Se ganharmos o Mundial, correrei pelado', diz Maradona

Conhecido por suas loucuras dentro e fora de campo, o técnico da seleção argentina, Diego Maradona, prometeu nesta quarta-feira que ficará nu em pleno centro de Buenos Aires caso a sua equipe consiga o título da Copa do Mundo da África do Sul.

"Se ganharmos o Mundial, ficarei pelado e correrei pelo Obelisco" foi a resposta de Maradona ao ser perguntado por uma jornalista sobre o que era capaz de fazer em caso de uma conquista argentina, em entrevista à rádio FM Metro.

No entanto, este não foi o único trecho da entrevista em que o técnico mostrou o seu estilo debochado. Ao ser perguntado sobre o que havia dito a Messi, quando o comunicou que ficaria de fora do amistoso disputado contra o Canadá - na última segunda, com vitória da Argentina por 5 a 0 -, respondeu: "Disse que se ele tivesse alguma lesão durante a partida eu teria que me dar um tiro nos testículos".

O bom humor e o ânimo de Maradona se justificam. Sua seleção é considerada uma das grandes favoritas à conquista da Copa do Mundo. Os argentinos estão no Grupo B da competição, ao lado de Coreia do Sul, Grécia e Nigéria, sua adversária na estreia, no dia 12 de junho.