Se Mano sair, Cássio quer um 'técnico campeão' em 2015

Seja Mano Menezes ou Tite, o goleiro Cássio afirmou que o Corinthians tem de continuar com um "técnico campeão" em 2015. O jogador disse na manhã desta quarta-feira que o elenco, por ora, não foi informado oficialmente sobre a saída de Mano Menezes. Segundo ele, o grupo continua focado apenas na disputa da vaga na Libertadores.

"Há muita especulação (na imprensa), nós não temos certeza de nada. A gente tem um treinador até o final do ano, o Mano, e não se sabe se ele vai ficar. Independente disso, estamos dando nosso melhor", afirmou.

Um dos cotados para assumir o lugar de Mano é o técnico Tite, que deixou o clube há apenas um ano. Cássio falou sobre a relação com o ex-treinador. "É claro que tenho um respeito por ele. É um treinador vencedor. Caso o Mano não fique, com certeza quero trabalhar com um treinador campeão."

Mano treinou o time nesta manhã visando o jogo do próximo domingo contra o Fluminense, no Rio. A partida pode confirmar a vaga na Libertadores. O zagueiro Anderson Martins treinou com bola e pode voltar à equipe. O único poupado foi o lateral-esquerdo Fábio Santos.