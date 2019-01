'Se Mourinho disser sim, dinheiro não é problema', revela presidente do Benfica

O Benfica está sem técnico desde a última sexta-feira, quando Rui Vitória deixou o cargo por causa dos resultados ruins nesta temporada, mas a procura por um novo comandante pode estar próxima de acabar. E um nome muito cotado é o de José Mourinho, que foi demitido do Manchester United no mês passado. De acordo com o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, é só o treinador dizer sim.

"Sou amigo dele, mas não falei com Mourinho. Sonho? Não há sonhos aqui, os treinadores que queremos são aqueles que nos podem garantir resultados. Se gostava de ter Mourinho? Quem não gostaria? Se amanhã disser que sim, vem logo. O dinheiro não é problema para o Benfica nesta altura", afirmou o dirigente, nesta segunda-feira, em entrevista à TV portuguesa SIC.

Luís Filipe Vieira garante que uma decisão sobre o futuro treinador do Benfica só será tomada na próxima semana. Além de Mourinho, outros nomes são cotados como o de Jorge Jesus, ex-Sporting Lisboa. "Jorge Jesus? É meu amigo. Se é hipótese? Não há hipótese, a única que existe é Bruno Lage (atual interino). Se Jorge Jesus pode um dia voltar? Isso do futuro não sei, mas quem não gostaria de estar no Benfica? Todos querem", disse.

O presidente não descartou a possibilidade de Bruno Lage passar de treinador interino a principal, principalmente depois da vitória por 4 a 2 sobre o Rio Ave, no último domingo, em Lisboa, pelo Campeonato Português. "Se me perguntar se ele tem o perfil para ser treinador do Benfica, eu digo que sim", admitiu.

Com uma campanha abaixo das expectativas para esta temporada, o Benfica começou a 16.ª rodada do Campeonato Português em quarto lugar, sete pontos atrás do líder Porto. Na Liga dos Campeões da Europa, foi eliminado ao ficar em terceiro lugar no Grupo E - atrás de Bayern de Munique e Ajax. Garantiu, assim, uma vaga na fase eliminatória da Liga Europa e seu adversário será o Galatasaray, da Turquia.