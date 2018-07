'Se não encostarem, não caio', diz o atacante Neymar

Marcio Fernandes/AE - 16/05/2010

Neymar em lance que originou o primeiro pênalti do Santos no empate com o Ceará

SANTOS - Neymar passou a ser acusado por alguns adversários de ser jogador cai-cai depois da conquista do Campeonato Paulista, na decisão com derrota contra o Santo André. E a pressão sobre ele aumentou com o pênalti marcado pelo juiz Ricardo Marques Ribeiro (MG-FIFA), em lance em que o adversário o desarmou sem cometer a falta, no empate em um gol com o Ceará, no domingo, na Vila, pelo Campeonato Brasileiro.

Veja também:

Semifinal Santos x Grêmio tem ingressos esgotados

Dorival convoca torcida e promete Santos forte na quarta

O técnico do Grêmio, Silas, não deixou passar a oportunidade de chamar a atenção do juiz Marcelo de Lima Henrique (RJ), que vai apitar o jogo de quarta à noite, na Vila Belmiro, pela semifinal da Copa do Brasil, para as possíveis encenações do xodó santista. Mas, Neymar não está nem aí para as pressões. "Não dou trela para o que estão falando. Se o adversário não encostar em mim, eu não caio. Se caio é porque fui tocado. E se cair sem ser tocado é porque estou com problema nas pernas", disse o atacante, com 26 gols marcados em 26 jogos nesta temporada. "Quando o adversário me toca, fico desequilibrado. Venho apanhando bastante, mas, fazer o que? Faz parte. A minha preocupação é continuar fazendo gols e tenho certeza de que vamos vencer na quarta-feira", emendou.

E o Santos vai precisar muito do futebol de Neymar para derrotar o Grêmio e, assim, passar às finais da Copa do Brasil. Pode ser até por 1 a 0 ou vitória simples até por 3 a 2 para se classificar.

A confiança santista, no entanto está abalada porque o time caiu de produção no momento em que mais precisava manter a regularidade. Desde o fechamento do mês de abril, com a derrota por 3 a 2 contra o Atlético-MG, no Mineirão, o Santos deixou de ser o time que só vencia e agora está há três partidas sem ganhar. A queda de produtividade continuou durante no mês de maio, com apenas uma vitória - 3 a 1 diante do Atlético-MG, na Vila Belmiro -, duas derrotas e dois empates, o último em casa, com o time completo (ficaram fora apenas Robinho e Léo) contra o Ceará, pelo Brasileirão.

Os últimos resultados representam um grande prejuízo para o time que era considerado modelo nos primeiros quatro meses do ano, com goleadas históricas e atuações de alto nível técnico. Em um mês, a equipe teve três derrotas, um exagero para quem tinha sofrido apenas quatro em quatro meses, até o tropeço no Mineirão. No ano, o Santos disputou 34 jogos. Foram 23 vitórias, quatro empates e sete derrotas, com 110 gols marcados contra 50 sofridos. Dos 110 anotados, 53 foram na Vila Belmiro, em 13 jogos (10 vitórias, dois empates e uma derrota).

Neymar considera sem sentido as críticas que o time vem sofrendo ultimamente. "Acho que o Santos foi bem contra o Ceará. Apesar de enfrentarmos um adversário qualificado, criamos inúmeras oportunidades para vencer e só faltou sair mais gol. Perdemos do Santo André, mas fomos campeões, e se passarmos pelo Grêmio, ficará tudo normal outra vez", aposta.

NOTAS

Dorival Júnior comandou treino de posicionamento para os titulares, na tarde desta segunda, no CT Rei Pelé. O time não teve adversário e saía da defesa para o ataque trocando passes até a área oposta para as conclusões de Robinho, André e Neymar.

No treino, Rodrigo foi o substituto de Arouca (cumpre suspensão pelo terceiro amarelo), mas é possível que nesta terça Dorival Júnior faça experiência com outro jogador na posição. Léo retornou à lateral-esquerda e Pará foi para a direita. Marquinhos foi quem saiu para a volta de Robinho.

O presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro não assume que Fábio Costa não joga mais no Santos para não dar o argumento ao goleiro para obter a liberação na Justiça do Trabalho, recebendo mais R$ 8 milhões por quebra do contrato que vai até dezembro de 2014.