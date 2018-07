'Se não ganharmos a Liga, que seja meu irmão', diz Thiago

Após a goleada por 6 a 1 contra o Porto, que garantiu o Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões, o filho do tetracampeão mundial Mazinho, Thiago Alcântara disse ao programa de rádio espanhol Primeiro Toque que espera o título da equipe alemã, mas caso não venha, torcerá pelo irmão Rafinha Alcântara, meia do Barcelona.

"Sou jogador do Bayern de Munique e quero ganhar, mas se não ganharmos, que ganhe meu irmão", disse o meia sobre a aposta do ex-jogador do Barcelona para ficar com o título da Liga dos Campeões.

O jogador da seleção espanhola ainda afirmou que qualquer uma das equipes que enfrentar no torneio será complicado. "Respeito a possibilidade de cruzar com o Barcelona e jogar contra eles seria especial, mas qualquer uma das três equipes que vamos enfrentar nas semifinais será complicado".