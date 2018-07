Egídio quer vitória contra a Chapecoense para manter boa fase

Ainda comemorando a goleada por 4 a 0 sobre o São Paulo, o Palmeiras se prepara para encarar a Chapecoense, quarta-feira, às 21 horas, no Allianz Parque, com o objetivo de mostrar que o resultado no último domingo não foi um acaso e que, de fato, o time inicia uma nova fase no Campeonato Brasileiro. O problema, porém, é que em outros momentos na temporada o time também venceu um clássico, mas não conseguiu manter a regularidade.

"Não adianta fazer bem contra o Corinthians e São Paulo. Se a gente não ganhar na quarta-feira, não vale de nada. Temos que mentalizar isso e sabemos que uma vitória diante da Chapecoense vai fazer valer a pena a vitória do final de semana", disse o lateral-esquerdo Egídio.

Enquanto a torcida ainda comemora a bela goleada sobre o rival, os jogadores palmeirenses tentam esquecer o grande feito. "Ontem (segunda-feira) mesmo, na academia, já conversamos sobre o jogo de domingo e o de quarta. Não tem muito tempo para comemorar. Estamos de parabéns, mas temos que pensar na Chapecoense, que sempre dá trabalho contra times grandes. Temos que entrar em campo encarando como se fosse um clássico", completou.

O técnico Marcelo Oliveira disse, após o jogo contra o São Paulo, que acreditava em uma arrancada para subir na tabela, já que a equipe alviverde tem uma sequência, teoricamente, boa. Encara a Chapecoense nesta quarta, depois pega a Ponte Preta, em Cuiabá, e volta a jogar na arena, diante do Avaí.