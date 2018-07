'Pato se reapresenta no Corinthians se não vier proposta', diz Andrés

O Corinthians pretende negociar o atacante Alexandre Pato com o futebol europeu por "20 milhões de euros para cima" e receber o pagamento à vista. Essa é posição do superintendente do clube, o ex-presidente Andrés Sanchez, que voltou comentar sobre a situação do jogador após o empate contra o Avaí por 1 a 1, neste domingo, no estádio Itaquerão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

"Se não vier uma proposta que o Corinthians aceite, ele se reapresenta, vai fazer a pré-temporada e ficar o ano todo com a gente. Ele tem contrato", afirmou Andrés Sanchez. "Tem de ser de 20 milhões de euros para cima e à vista. Se o São Paulo quiser comprar, a gente faz um carnê".

Neste mês termina o contrato de empréstimo de Alexandre Pato com o São Paulo. O atacante tem contrato com o Corinthians até o final de 2016. O técnico Tite já abriu as portas para o retorno do jogador. "É atleta do clube, amadureceu durante o ano, se readaptou ao futebol brasileiro. É jogador do clube e será trabalhado como jogador do clube", afirmou.

Mas o cenário mais provável é que o atacante seja vendido ao futebol europeu nesta janela de transferências internacionais, que será no mês de janeiro. O Corinthians, além de precisar fazer caixa, não quer arcar com salário de R$ 800 mil por mês.