Se recuperando, Gustavo Scarpa faz trabalho físico no Fluminense

Depois de três partidas, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e as boas notícias parecem mesmo ter retornado ao clube. Um dia depois de fazer 2 a 0 no Cruzeiro no Rio, o clube carioca celebrou a evolução na recuperação de um de seus principais nomes, o meia Gustavo Scarpa.

Na reapresentação do elenco pela manhã, Scarpa foi a novidade. Pouco mais de dez dias depois de torcer o joelho no duelo com o Ypiranga-RS, pela Copa do Brasil, o meia deu sinais de sua rápida recuperação, deixou o departamento médico e iniciou a preparação física. Ele correu ao redor do gramado nesta segunda ao lado do goleiro Diego Cavalieri e do meia Daniel.

Quem também realizou um trabalho físico à parte foram os novos reforços do Fluminense para a sequência do Campeonato Brasileiro: Marquinho e Danilinho. Outro recém-contratado, o atacante Henrique Dourado participou de um coletivo com os reservas, se destacou e mostrou que está pronto para estrear.

Já os atletas que atuaram durante os 90 minutos contra o Cruzeiro fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia. Com 21 pontos, na nona colocação da tabela, o time carioca agora se prepara para um confronto direto na briga pelo G4 diante do Atlético-PR, quinto lugar, com 24 pontos. A partida acontecerá no domingo, na Arena da Baixada.