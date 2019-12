Se vencer o Liverpool, Flamengo passará de R$ 140 milhões em premiações

O Flamengo pode ultrapassar a marca de R$ 140 milhões em premiações nesta temporada. Se conquistar o Mundial de Clubes no sábado, na final contra o Liverpool, da Ingraterra, o Rubro-negro arrecadará mais R$ 20 milhões. Em caso de derrota na decisão, receberá pouco mais de R$ 16 milhões.

O Flamengo conquistou três títulos oficiais em 2019: o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. Além disso, o time rubro-negro levantou o troféu da Florida Cup, torneio preparatório na pré-temporada. Na Copa do Brasil, a equipe foi eliminada nas quartas de final.

O valor arrecadado em premiações até agora é de pouco mais de R$ 120 milhões. A Libertadores rendeu US$ 19 milhões (R$ 77 milhões), o Brasileirão destinou R$ 33 milhões ao campeão, a campanha na Copa do Brasil proporcionou R$ 5,6 milhões e a do Carioca R$ 4,6 milhões, e a participação na Florida Cup rendeu R$ 1 milhão.

O Flamengo estima fechar 2019 com uma receita de cerca de R$ 900 milhões. O clube fechou o terceiro trimestre deste ano com arrecadação bruta de R$ 652 milhões. Mesmo com os altos valores, a dívida rubro-negra aumentou para R$ 493,6 milhões. Os números foram divulgados pelo próprio clube no dia 31 de outubro.

O último compromisso do Flamengo nesta temporada será no sábado, na final contra o Liverpool. A decisão do Mundial de Clubes está marcada para as 14h30 (de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.