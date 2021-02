Se Zidane ficar, Odegaard deve pedir para ser novamente negociado pelo Real Madrid

O jovem norueguês Martin Odegaard, de 22 anos, não tem intenção de retornar ao Real Madrid, caso o técnico francês Zinédine Zidane siga no comando técnico da equipe.

O jogador está emprestado ao Arsenal até o fim desta temporada, quando pode retornar à equipe merengue ou seguir suas jornadas de empréstimos.

Segundo o jornal SPORT, da Catalunha, nas atuais circunstâncias, o norueguês pode pedir para ser novamente negociado no mercado de verão europeu.

Odegaard chegou a Madrid em 2015 sob olhares atentos e grandes expectativas sobre seu futebol. Começou na equipe B, o Real Madrid Castilla e teve escassas oportunidades na equipe principal, sendo cedido por quatro vezes, atuando por Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad e Arsenal.

Na atual temporada, o norueguês não tem recebido grandes oportunidades pela equipe londrina, o que também diminui a possibilidade de retorno ao time merengue.

Mas a situação do treinador Zinédine Zidane não é muito diferente. Com resultados inconsistentes, o francês tem sido alvo de críticas da imprensa espanhola e há fortes rumores sobre seu desligamento do clube ao fim da atual temporada.

Com isso, as portas estariam abertas para Odegaard, resta saber se um novo treinador apoiaria seu retorno à capital da Espanha.