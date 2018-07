Secopa-MT nega dano estrutural na Arena Pantanal

De acordo com a Secopa, o estádio não apresenta qualquer dano estrutural em razão do incêndio ocorrido no fim de outubro do ano passado. No fim de semana, a agência Reuters publicou reportagem citando relatório do Ministério Público que apontava risco na estrutura da arena.

"Após perícia no local atingido pelo incêndio, todos os reparos necessários foram realizados, seguidos de testes de carga concentrada e ensaios de resistência das estruturas. As análises foram de responsabilidade de engenheiros especialistas em cálculo estrutural", afirmou a Secopa, em nota.

Segundo a Secretaria, o relatório do Ministério Público teria sido produzido em novembro, antes das obras de recuperação que teriam corrigido os danos causados pelo incêndio. "Os relatórios da empresa gerenciadora da obra da Arena Pantanal, Concremat Engenharia e Tecnologia S.A, entregues para a Secopa-MT garantem que não há dano na estrutura", disse a entidade.

A Secopa reafirmou que todos os eventos programados para a Arena, com capacidade para 41.390 torcedores, estão confirmados, incluindo a partida de inauguração do estádio, entre Mixto e Santos, pela Copa do Brasil, no dia 2 de abril. O estádio tinha previsão de entrega em fevereiro, mas só será liberado em março, conforme divulgou a Secopa na semana passada.