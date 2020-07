Secretaria de Saúde libera futebol em SC e confirma a retomada do Catarinense

O Campeonato Catarinense será retomado nesta quarta-feira, agora com a confirmação da Secretaria de Saúde do Estado após a assinatura, feita pelo secretário André Motta Ribeiro, da portaria nº 466, que regulamenta as competições de futebol profissional em Santa Catarina.

Junto com a liberação há uma série de protocolos a serem respeitados pelos clubes nesta retomada do futebol no Estado. O secretário de Saúde ainda salientou que tudo já vinha sendo debatido com os médicos das agremiações participantes do torneio há semanas.

Entre os protocolos estão a proibição de torcedores no estádio, a diminuição de funcionários por parte dos clubes em dias de jogos, todos serão obrigados à avaliação antes de cada treino ou partida, além da proibição de jornalistas, que não sejam cinegrafistas das emissoras detentoras das transmissão, nos gramados e qualquer tipo de aglomeração.

O Campeonato Catarinense volta nesta quarta-feira, na rodada de ida das quartas de final, com os jogos Criciúma x Marcílio Dias, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), e Chapecoense x Avaí, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Na quinta, o Juventus enfrenta o Figueirense, no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul (SC), e o Joinville recebe o Brusque, na Arena Joinville.

O Estado de Santa Catarina alcançou o número de 33.822 infectados com o novo coronavírus e 406 mortes nesta segunda-feira. O Brasil já soma mais de 1,6 milhão de casos, com mais de 65 mil fatalidades.