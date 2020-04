Secretário de Guedes diz que jogos de futebol podem ser retomados em breve, com portões fechados

O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, disse que jogos de futebol poderão ser retomados com portões fechados "em breve".

O secretário disse que vem mantendo conversas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e que serão adotados protocolos para garantir a segurança de jogadores e todos os participantes.

"Isso será em breve. O povo brasileiro está em casa e quer assistir seus jogos de futebol, os campeonatos têm que ser retomados", afirmou, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto. "Não tem porque segurar a economia e impedir as empresas de, desde que não tenha impacto na saúde, voltar a funcionar".

Costa reforçou que o governo trabalha para retomar a atividade econômica "de forma responsável". "Precisamos voltar a produzir. Precisamos ter futebol, reabrir bares e restaurantes, indústrias. Isso precisa ser feita de forma planejada, com protocolos e sem colocar em risco a saúde das pessoas", defendeu.

O governo federal editou hoje a Medida Provisória 958, que libera empresas e pessoas físicas de uma série de obrigações para que tenham acesso facilitado ao crédito bancário e sofram menos os impactos econômicos decorrentes da pandemia do novo coronavírus no País. Na lista de facilidades, a MP dispensa os bancos públicos de exigirem dos clientes a apresentação de certidões de quitação de tributos federais, certificado de regularidade do FGTS e comprovante de regularidade eleitoral. A isenção não alcança tributos previdenciários.