Secretário garante que Arena Pernambuco será entregue no prazo

RECIFE - O secretário extraordinário da Copa de 2014 em Pernambuco, Ricardo Leitão, garantiu neste sábado que a Arena Pernambuco, estádio que receberá o duelo entre Espanha e Uruguai, na Copa das Confederações, estará pronto dentro do prazo prometido à Fifa.

O estádio, localizado no município de São Lourenço da Mata, na Grande Recife, terá capacidade para 46.105 espectadores, e é o mais atrasados de todas as seis sedes do torneio que acontecerá no próximo ano.

Aproximadamente 4.300 operários trabalham em três turnos, 21 horas por dia, para terminar a obra, que ainda tem aproximadamente 20% pendente.

Para a conclusão do estádio, falta o término das arquibancadas norte, previsto para o fim de janeiro, além da instalação da cobertura de três quartos do estádio, e da fachada.

Leitão ainda explicou que aproximadamente 10 mil trabalhadores se dividem nas obras de infraestrutura na capital pernambucana, entre estas, incluídas a nova estação de metrô, que será inaugurada antes da Copa das Confederações, e a duplicação dos acessos da via que leva ao estádio.

Os projetos do estádio e do seu entorno exigirão investimentos de aproximadamente R$ 3,9 bilhões, até 2025.

Recife receberá três jogos na Copa das Confederações, todos na fase de grupos. Além de Espanha e Uruguai, no dia 16 de junho, Itália e Japão, três dias depois, e Uruguai e Taiti, no dia 23 de junho.