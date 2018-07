Secretário-geral da Fifa e Ronaldo visitam local da Fan Fest em Fortaleza

SÃO PAULO - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, e a comitiva brasileira do Comitê Organizador da Copa (COL) estão em Fortaleza para oficializar o local da Fan Fest do Mundial. Será na Praia de Iracema. Tradicionalmente, a Fifa escolha lugares nas cidades-sede da Copa para reunir e festejar o torneio. É tudo organizado pela entidade e seus patrocinadores, com um enorme telão para ver, sobretuydo, os jogos do Mundial. Quem também participou desta visita foi Ronaldo e o grupo musical local Aviões do Forró.

O encontro serviu para que os organizadores locais também apresentassem o plano para festeja a Copa em Fortaleza. "Fortaleza tem um local fantástico para o Fifa Fan Fest", declarou Valcke. "Na praia nesta manhã, foi difícil imaginar que em menos de seis semanas dezenas de milhares de torcedores celebrarão a Copa do Mundo aqui. A cidade de Fortaleza mostrou grande entusiasmo e apoio a este projeto, e estou muito feliz por estar aqui para saber mais sobre os planos."

Patrícia Macedo, secretária Municipal da Copa na cidade, destacou a hospitalidade dos moradores de Fortaleza e sua predisposição com festas e comemorações. "Somos tradicionalmente conhecidos como pessoas calorosas e festeiras. Sabemos fazer festa e trabalhar com competência. A cidade de Fortaleza quer mostrar a nossa tradição de boas-vindas a quem visitar este local da Fifa. Estamos ansiosos para receber um evento de tanta magnitude e oferecer um espaço especialmente projetado, onde todos poderão assistir aos jogos em um ambiente alegre e descontraído, destinado a torcedores de todas as nacionalidades."

Desta vez, Ronaldo, que tantas alegrias deu ao futebol brasileiro, sairá dos telões dos Fan Fests e poderá se juntar à festa na rua. O ex-jogador está animado. "Trata-se de uma grande oportunidade de aproveitar a Copa do Mundo e mostrar aos visitantes o jeito brasileiro de curtir um jogo de futebol ao ar livre, em um ambiente de festa incomparável. Certamente pretendo assistir a alguns jogos lá durante o evento."

A Fifa organizou esse tipo de torcida e de local para os torcedores na Copa do Mundo da Alemanha. Nos Mundial de 2006 e 2010, da África do Sul, cerca de 24 milhões de pessoas assistiram aos jogos dos torneios em Fan Fests. As entradas no Brasil serão francas.

FAN FEST

Belo Horizonte: Expominas

Brasília: Taguaparque

Cuiabá: Parque das Exposições

Curitiba: Pedreira Paulo Leminski

Fortaleza: Praia de Iracema

Manaus: Ponta Negra

Natal: Praia do Forte

Porto Alegre: Anfiteatro Pôr-do-Sol

Recife: Cais da Alfândega

Rio de Janeiro: Copacabana

Salvador: Aeroclube (em avaliação pela sede)

São Paulo: Vale do Anhangabaú