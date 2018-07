Secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, é internado em hospital do Rio

RIO - Depois das visitas nos últimos dias a Belo Horizonte e Porto Alegre, para inspecionar os estádios dessas cidades, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, foi internado em um hospital do Rio por causa de uma crise renal. Ele cancelou sua participação em dois eventos dos quais participaria nesta quinta-feira, ambos no Rio, entre eles uma reunião do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014.

Na manhã desta quinta-feira, o serviço de informações do Hospital Samaritano confirmou o motivo da internação do membro da Fifa.

No lançamento da pedra fundamental do hotel que receberá jornalistas do mundo inteiro durante a Copa, nesta manhã, Valcke foi representado pelo diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil. "A pessoa que deveria estar aqui é o Jérôme. Mas ele está no hospital com uma infecção, uma crise renal. Está bem, mas deve ficar em observação por 2 ou 3 dias", afirmou o cartola.

A assessoria de imprensa do COL apenas confirmou a internação do dirigente, mas não quis revelar detalhes do ocorrido. Disse apenas que Valcke foi internado na quarta-feira. O secretário-geral passou por exames e foi medicado. Não sente mais as dores na noite anterior, de acordo com informações do hospital.