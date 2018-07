Sede da Copa de 2018, Rússia vence amistoso diante de Gana

A seleção do técnico Stanislav Cherchesov fez uma partida segura defensivamente e chegou ao gol da vitória ainda no primeiro tempo. Aos 19 minutos, o ataque russo realizou bela troca de passe, Samedov tocou na área e Smolov chegou batendo de primeira para garantir o triunfo.

O amistoso só foi possível por que a Rússia está fora das Eliminatórias, já que o torneio classificatório europeu vive nesta data Fifa sua primeira rodada.

Ainda nesta terça, aconteceram dois amistosos envolvendo seleções africanas, que aproveitaram uma pausa nas Eliminatórias para a Copa Africana de Nações. Já fora do torneio, a África do Sul recebeu o Egito e venceu por 1 a 0, com gol de Makola. Já Camarões, classificado para a competição, derrotou Gabão por 2 a 1, em casa, com gols de Abang e Salli. Kanga descontou.