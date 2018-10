O Catar quer entrar para a história do futebol. Se ainda não consegue fazer isso dentro de campo, com uma seleção forte, vai tentar na organização do evento - o Mundial a ser disputado em 2022, quando a França defenderá sua conquista este ano na Rússia. O excesso de confiança do Comitê responsável é gigantesco, como demonstra Fatma Al Nuaimi, diretor de comunicação do Comitê Supremo do Catar para Entrega e Legado, nome oficial do grupo organizador do torneio. Logo de saída, a Copa do Catar já tem um atrativo diferente. Por causa do calor nos meses de junho e julho, de 50 graus C, a disputa está marcada entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Por falar em grande evento, Nuaimi explica que a competição estará aberta a todos, inclusive à comunidade LGBT, e garante. “Sim, estamos prontos para quebrar os paradigmas da organização de Copas do Mundo e nos estabelecermos como referência em termos de megaeventos esportivos e seu legado. Espero que vocês possam juntar-se a nós em 2022”, declarou em entrevista exclusiva ao Estado.

Ritmo das obras

Estamos felizes com o progresso que temos feito em nossos estádios, desde o início das construções em 2014. O Khalifa International Stadium (existente desde os anos 70, reformado), é o primeiro estádio do Catar pronto para o Mundial. Foi concluído mais de cinco anos antes do torneio, em maio de 2017 quando sediou a final da Copa do Emir, a copa da liga nacional catari. As construções estão evoluindo bem nas nossas outras sete instalações, e todas estarão concluídas em 2020.

Receio de atrasos nas obras

De jeito algum. Estamos planejando lançar dois estádios no começo do próximo ano, Al Bayt e Al Wakrah, e todas as nossas arenas estarão concluídas em 2020, bem antes do início da competição. Vale mencionar aqui que tínhamos planos de contingência em andamento. Isso nos permitiu ser capazes de responder rapidamente ao bloqueio ilegal ao Catar (em junho de 2017, Bahrein, Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos fecharam suas fronteiras aéreas e impuseram bloqueios político e econômico à futura sede da Copa). Estabelecemos rotas alternativas de suprimento por meios de países como Omã, Irã, Turquia, Paquistão, China e Malásia. Atualmente há muito trabalho, como de costume, e estamos em dia com o cronograma em todos os nossos projetos.

Investimentos

Estamos trabalhando com um orçamento de cerca de 23 bilhões de riyals (US$ 6,32 bilhões, ou R$ 25,64 bilhões). É importante notar que a maior parte da construção da infraestrutura teria sido levada adiante, independentemente da vitoriosa candidatura para sediar a Copa do Mundo. Expansões da malha rodoviária, o sistema nacional do metrô e a expansão do Aeroporto Internacional de Hamad são todos projetos integrantes da Visão Nacional Catar 2030 e foram todos planejados antes de o país ter-se decidido, em 2009, a se candidatar para sediar o Mundial.

Mudanças mais importantes em Doha

Os três projetos que mencionei serão transformadores para o Catar e seu povo. Tão logo esteja operando, o Metrô de Doha, por exemplo, vai tirar 200 mil automóveis de circulação. É também totalmente movido a eletricidade, reduzindo a poluição na cidade, e as estações de trem estão em média a 2 minutos de distância uma da outra. Isso significa que os passageiros poderão viajar através de Doha e para fora da cidade de forma rápida e eficiente. Do mesmo modo, a malha rodoviária é ambiciosa em sua concepção, com 19 novas vias expressas concluídas e outras dez com obras em andamento. O premiado Aeroporto Internacional Hamad será capaz de receber mais de 50 milhões de passageiros por ano, após a conclusão de sua expansão, tornando-o um dos mais movimentados e mais modernos aeroportos do mundo.

Copa das Confederações

Todos os nossos estádios estarão concluídos em 2020. Então, a infraestrutura estará montada bem antes do evento-teste proposto para 2021. Entretanto, estamos ainda finalizando os planos para qualquer que seja o evento-teste da Fifa. Nós teremos alegria em organizar qualquer que seja o evento-teste que consideremos o melhor para testar a preparação do Catar, antes do pontapé inicial para a Copa do Mundo.

Álcool e comunidade LGBT

O álcool não é parte da cultura catari e não poderá estar disponível em todos os lugares, e sim em áreas designadas. A Fifa vai trabalhar junto com o Comitê Organizador, como faz em todas as nações-sede de todas as Copas do Mundo, para encontrar uma solução que satisfaça as partes interessadas internas e externas. Com relação aos torcedores LGBT, todo mundo será bem-vindo. O Catar é um país relativamente conservador, mas tudo o que pedimos aos visitantes é que respeitem nossa cultura e tradições. O Catar foi recentemente considerado o país mais aberto no Oriente Médio e o oitavo mais aberto do mundo no que diz respeito à concessão de visto pela Organização Mundial de Turismo, que nos ajudará a garantir que possamos facilmente recepcionar o máximo de pessoas que pudermos em 2022.

Operários empenhados

Temos uma força de trabalho total de mais de 28 mil pessoas ao redor de todos os nossos locais de construção e escritórios. Agora estamos nos aproximando do nosso período de pico de construções e provavelmente iremos superar os 30 mil trabalhadores lá pelo fim deste ano ou no início do próximo.

Oportunidades de trabalho para brasileiros

É claro! Temos uma equipe incrivelmente diversificada e talentosa que inclui mais de 50 nacionalidades. O Catar é uma economia global, recepcionando sem visto pessoas de quase 90 países, e isto está refletido na força de trabalho e no Comitê Supremo do Catar para Entrega e Legado.

Denúncias de trabalho escravo

A saúde e a segurança dos nossos trabalhadores permanece sendo a prioridade número 1. Temos nos nossos locais de trabalho uma taxa de frequência de acidentes comparável ou superior a muitos padrões internacionais, inclusive os preparativos para os Jogos Olímpicos de Londres, amplamente considerados os mais seguros da história. Mas também reconhecemos haver ainda muito trabalho a ser feito e vemos o fato de o Catar sediar a Copa do Mundo como um catalisador para acelerar iniciativas positivas já em andamento no país. Isto deixará um legado de progresso significativo e sustentável com relação ao bem-estar dos trabalhadores ao redor do país. Esperamos estabelecer um novo parâmetro para a nossa região (o país é circundado pelo Golfo Pérsico, no Oriente Médio). Dos padrões de acomodações que foram melhorados à tecnologia utilizada para a refrigeração (das arenas); do reembolso das taxas de recrutamento aos programas de nutrição que ajudam a educar e a criar preferências alimentares mais saudáveis (por parte dos trabalhadores), não estamos medindo esforços em nosso empenho para tornar o trabalho e a vida no Catar tão confortável e recompensadora possível para nossa força de trabalho engajada nos projetos para a Copa do Mundo.

Melhor de todas as Copas

Embora a Rússia tenha estabelecido um padrão muito elevado com a Copa do Mundo de 2018, estamos confiantes que nossos preparativos irão oferecer aos fãs do futebol, aos jogadores e aos dirigentes e técnicos igualmente uma inesquecível experiência. O Catar é não apenas um dos países mais seguros do mundo, tornando-se particularmente popular junto a crianças e famílias. Mas toda nossa infraestrutura da competição, inspirada na cultura árabe e com tecnologia de ponta, se estende por um raio de 50 km a partir do centro de Doha. Isso promete uma atmosfera festiva em Doha ao longo do torneio de 28 dias. A apenas quatro horas de voo para dois bilhões de pessoas, o Catar também tem uma localização central no mapa, para tornar a viagem conveniente para os fãs, alguns dos quais podem jamais ter tido a oportunidade de assistir antes a uma Copa do Mundo ao vivo. Estamos ansiosos para dar calorosas boas-vindas ao estilo catari para milhões de visitantes de todos os cantos do globo que estamos aguardando para 2022. Vemos o fato de sediar a primeira Copa do Mundo no Mundo Árabe como uma imensa oportunidade para educar as pessoas sobre a nossa região, utilizando o poder do futebol para reunir as pessoas. Também consideramos o Mundial uma parte vital dos planos de desenvolvimento nacional do Catar, acelerando iniciativas governamentais e de infraestrutura para ajudar a tornar nosso país mais saudável e mais sustentável para futuras gerações.