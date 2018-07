Sede da Copa, Rússia só empata com Irã em amistoso realizado em Kazan

Sede da Copa do Mundo do ano que vem, a Rússia segue sem convencer nos testes realizados antes da competição. Nesta terça-feira, a equipe recebeu o Irã para um amistoso na cidade de Kazan, uma das que receberão o Mundial, e decepcionou sua torcida ao ficar no empate por 1 a 1.

+ Espanha e Itália vencem no encerramento das Eliminatórias

As duas seleções estarão na Copa do ano que vem, mas atuando em casa, a torcida russa esperava que a equipe levasse a melhor. O que se viu, no entanto, foi um duelo bastante equilibrado, que foi para o intervalo empatado em 0 a 0.

Na volta para a etapa final, os iranianos surpreenderam e abriram o placar com Azmoun. Aos 11 minutos, Taremi arrancou em contra-ataque, entrou na área e tocou no meio para o atacante marcar. O empate só veio aos 28, com Poloz, que aproveitou cruzamento da direita e mergulhou de carrinho para marcar.

As outras três seleções asiáticas classificadas à Copa também entraram em campo nesta terça para amistosos e não conseguiram vitórias. O Japão recebeu a frágil equipe do Haiti em Yokohama e decepcionou ao ficar no empate por 3 a 3. Kurata e Sugimoto até marcaram os primeiros para os donos da casa, mas Lafrance e Nazon, duas vezes, viraram. Kagawa, nos acréscimos, impediu um vexame japonês.

Também em casa, a Arábia Saudita enfrentou Gana e foi surpreendida, ao cair por 3 a 0, com dois gols de Thomas e um de Kasim Nuhu. Já a Coreia do Sul visitou Marrocos e também foi batida, por 3 a 1. Tannane, duas vezes, e Alioui fizeram para os donos da casa e Heung-Min Son descontou, de pênalti, para os sul-coreanos.