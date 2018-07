Sede da Eurocopa, Polônia transfere jogo por atraso em obras

VARSÓVIA - A Polônia anunciou nesta terça-feira que vai transferir o amistoso com a França para a capital Varsóvia porque o estádio na cidade de Gdansk, que receberá jogos da Eurocopa 2012, ainda não está pronto.

De acordo com o porta-voz do clube Legia Warszawa, Michal Kocieba, o estádio da capital ainda está sendo preparado para receber o amistoso, que será disputado no dia 9 de junho.

Já a arena em Gdansk não apresenta condições para receber o jogo com a França. Segundo a federação polonesa, o estádio ainda está em construção, sem acesso adequado para bombeiros e ambulâncias. A arena ainda ganhará um sistema de monitoramento para melhorar a segurança.

A Polônia tem reforçado a segurança em seus estádios depois que torcedores causaram grande prejuízo no estádio de Bydgoszcz, ao fim de uma partida do campeonato local, no mês passado. O país, que sediará a Eurocopa junto com a Ucrânia, chegou a preocupar o presidente da Uefa, Michel Platini, quanto ao andamento das obras nos seus estádios.