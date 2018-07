Sede da Gaviões da Fiel é lacrada após operação da Polícia A sede da torcida Gaviões da Fiel, a principal organizada do Corinthians, foi lacrada na tarde desta sexta-feiras. Horas depois do Secretário de Segurança Pública Alexandre de Mores afirmam que o local seria fechado por problemas de documentação, a quadra da facção, que fica no bairro do Bom Retiro, teve um pequeno muro construído em frente ao portão principal de acesso.