Sede do Corinthians é pichada: 'Menos luxo, mais futebol'

A derrota por 2 a 0 para o Palmeiras no último sábado, ampliou a crise do Corinthians. A equipe alviverde acabou com a longa invencibilidade do rival em Itaquera. Em protesto, os vidros do Parque São Jorge, sede social do clube, amanheceram pichados nesta segunda-feira. 'Menos luxo e mais futebol' foi recado deixado por torcedores.

Logo após a partida de sábado, o técnico Cristóvão Borges não resistiu à derrota no clássico e deixou o comando da equipe alvinegra. O que não foi suficiente para calar a torcida corintiana, que circula a foto da pichação nas redes e continua protestando sobre a atual situação do clube. O ex-presidente Andrés Sanchez e o atual Roberto de Andrade, também são cobrados pela torcida.