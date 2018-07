Seedorf acredita que abriu as portas no Brasil para jogadores europeus

RIO DE JANEIRO - A contratação de um jogador europeu famoso era algo impensável no Brasil até o Botafogo trazer o holandês Clarence Seedorf, em junho, aos 36 anos.

Seis meses depois, o meia de origem surinamesa, com passagens por Ajax, Sampdoria, Inter de Milão, Real Madrid e Milan, além da seleção da Holanda, se tornou um jogador enormemente respeitado no Brasil, e uma figura paternal para seus colegas de equipe.

"Acho que abri uma porta, que é possível ter uma ótima experiência no Brasil", disse Seedorf. "O Brasil geralmente era um país exportador, e agora eles demonstraram que também podem importar, e isso tem a ver com o crescimento econômico no país. Veja Neymar, que ainda está jogando. Um cara como ele já estaria na Europa há dois anos, então isso é positivo."

Há 25 anos, há um fluxo quase incessante de jogadores brasileiros para o exterior, com centenas deles deixando o País todos os anos para atuar em campeonatos mais lucrativos e organizados. Até recentemente, a ideia de um movimento contrário era quase inimaginável. A maioria dos latino-americanos se dirigia para Argentina, Chile, Colômbia e México, enquanto os brasileiros chegavam a se perguntar por que o País mais vitorioso do futebol precisaria de jogadores estrangeiros.

Essa situação mudou dramaticamente nos últimos anos. Os brasileiros passaram a respeitar os jogadores de outros países sul-americanos, e o boom econômico do Brasil revigorou o futebol local, permitindo lucrativos patrocínios.

Embora Seedorf seja casado com uma brasileira e conheça o País, sua mudança ainda gera estranheza, já que jogadores europeus geralmente encerram suas carreiras no Oriente Médio, Estados Unidos ou Austrália.

CLUBE AMBICIOSO

"Foi um longo processo até que eu chegasse à decisão final", contou. "O Brasil obviamente tem grande potencial, há muitas oportunidades aqui com a Copa das Confederações chegando, a Copa do Mundo chegando, a Olimpíada chegando. E desse ponto de vista eu estava muito interessado em estar nesse mercado."

Seedorf está feliz por ter escolhido a equipe carioca para atuar no futebol pentacampeão do mundo. "O Botafogo tem um projeto muito ambicioso, é um clube muito ambicioso, eles querem voltar para onde já estiveram antes, com um time jovem. Essa foi realmente uma grande motivação para mim depois de dez anos no Milan: encontrar um novo projeto entusiasmado que me ajudasse a levantar de manhã e dizer ‘lá vamos nós de novo', e manter o impulso."

E não tem dúvida que tomou a decisão certa ao vir para o Brasil. "Devo dizer que não lamento minha escolha. Está sendo muito intenso, uma grande experiência, nova cultura no futebol e também na vida."

Apesar da sua popularidade, Seedorf precisou de tempo para se adaptar à nova vida. "Há muitos, muitos pequenos detalhes que são importantes para os jogadores. O treino é de manhã muito cedo, nove da manhã, por causa do sol bom. Tantos aspectos que são parte de uma grande experiência, mas também um desafio para se adaptar."

O holandês comenta também as diferenças entre o futebol europeu e o brasileiro: "Há (no Brasil) mais criatividade, há um pouco menos de disciplina taticamente, mas esse é exatamente o equilíbrio, e não há um jeito bom ou melhor, é um pouco diferente, mas também muito intenso."

As maiores surpresas para ele foram o calendário frenético e a enorme variação de público nas partidas. "Eles jogam a cada três dias, mas o que mais me impressionou foram os torcedores, porque são todos loucos por futebol aqui, mas não vão realmente ao estádio. Isso é algo que me surpreendeu muito, porque para as partidas importantes eles enchem o Maracanã com 120 mil pessoas facilmente, aí de repente você tem só 3 mil pessoas indo ao estádio."

Mas qualquer preocupação de que ele poderia não se adaptar foram logo afastadas. O Brasil adotou o holandês rapidamente, e vice-versa. "Sei que estou me empenhando muito para agregar valor ao Botafogo e ao futebol brasileiro. O Brasil inteiro me abraçou de uma forma positiva, me demonstrou muito amor e só posso demonstrar gratidão por isso. Só posso tentar ser um exemplo dentro e fora do campo, atuando da melhor forma que eu puder, ajudando o futebol em geral."