Seedorf critica situação de contratos do Milan O Milan, recém-campeão do Campeonato Italiano, irá realizar uma festa no sábado durante seu último jogo da temporada em casa contra o Cagliari (às 15h45, horário de Brasília), mas o clima festivo foi prejudicado pelas críticas do meio-campista Clarence Seedorf à política de renovação de contratos do clube.