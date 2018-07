Seedorf deve voltar ao Botafogo em duas semanas Os médicos do Botafogo não queriam dar uma previsão para o retorno do holandês Seedorf, mas o novo xodó da torcida, Bruno Mendes, revelou nesta quarta-feira a previsão: duas semanas. O atacante, que marcou cinco gols nos últimos quatro jogos, contou ter ouvido isso do próprio meia, que foi substituído ainda no primeiro tempo da goleada sobre o Atlético-GO, no último sábado, por 4 a 0.