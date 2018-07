Seedorf é denunciado no TJD do Rio e pode ser suspenso por até 12 jogos

RIO - A expulsão de Seedorf na vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Madureira pode custar muito mais ao holandês do que a simples suspensão do clásico com o Vasco, dia 3, no Raulino de Oliveira. O TJD do Rio denunciou o holandês por ter desobedecido ordens do árbitro Philip Bennett e ele pode levar um gancho de 12 jogos.

O camisa 10 botafoguense vai responder ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio por "conduta antidesportiva" e "ofensa", num julgamento ainda sem data definida.

De acordo com o procurador-geral do TJD, André Valentim, Seedorf está enquadrado nos artigos 258, sob acusação de "assumir qualquer conduta contrária à ética desportiva", com pena prevista de seis jogos e no 243, que prevê o pagamento de multa de R$ 100 a R$ 100 mil, além de pena mínima de quatro jogos, podendo chegar a seis.

Seedorf foi advertido com amarelo por não atender ordens do árbitro para sair por um lado do campo numa substituição e depois foi novamente advertido e expulso. No súmula, Philip Bennett relatou que o holandês disse: "Saio por onde eu quiser".