Seedorf é poupado e Botafogo treina com dois atacantes

Sem jogo marcado para esse final de semana, por causa da interdição do Engenhão, o técnico Oswaldo de Oliveira deu um esboço da escalação do Botafogo para enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira, pela Taça Rio. No treino deste sábado, ele poupou o meia Seedorf, que sentiu dores na coxa direita, e escalou Bruno Mendes ao lado de Rafael Marques no ataque.

Seedorf não poderá enfrentar o Vasco, por ter sido expulso diante do Madureira no domingo passado, e Oswaldo de Oliveira aproveitou para fazer testes na equipe. Sem contar também com Fellype Gabriel, outro que foi poupado, ele colocou o jovem Vitinho no meio de campo.

Com isso, o Botafogo deixou o esquema com três meias para ter dois atacantes. Neste sábado, a equipe foi escalada com: Jefferson; Lucas, Bolívar, Dória e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Lodeiro e Vitinho; Rafael Marques e Bruno Mendes.