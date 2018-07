Seedorf elogia Benitez e pede cuidado com a Inter Campeã de tudo o que disputou na temporada passada, a Inter de Milão ainda não engrenou sob o comando do técnico Rafal Benitez: está apenas em segundo de seu grupo da Liga dos Campeões e em quinto no Campeonato Italiano. O panorama, no entanto, não empolga Clarence Seedorf, um dos principais jogadores do Milan.