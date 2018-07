Seedorf indica dois jogadores do Botafogo para o Milan

RIO - O jornal italiano Corriere dello Sport informou nesta quinta-feira que o técnico Seedorf sugeriu ao Milan a contratação de dois jogadores do Botafogo para a próxima temporada do futebol europeu, com quem ele trabalhou quando defendia o clube carioca. Os nomes citados são do zagueiro Dória, que já foi especulado por algumas vezes como possível reforço em Milão, e o meia Gabriel, muito amigo do ex-jogador holandês.

Nesta quinta-feira, na volta da equipe que empatou na noite anterior com a Unión Española, no Chile, pela Libertadores, o lateral Edilson atendeu a imprensa. Ele disse que o resultado poderia ter sido outro em Santiago. "Tem um gosto um pouco amargo porque fizemos uma boa partida, mas também ficamos contentes com a nossa reação depois de sofrer o gol. Fomos para lá para conquistar o resultado positivo, mas infelizmente não aconteceu. Criamos bastante. Não temos que lamentar. Agora é passado e o empate não é de todo ruim", avisou.

Com o empate no Chile, o Botafogo chegou aos quatro pontos e lidera o Grupo 2 da Libertadores. Agora, porém, o time volta a se concentrar no Campeonato Carioca, já que entra em campo neste sábado para enfrentar o Macaé, em Moça Bonita, pela 11ª rodada.