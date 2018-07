Seedorf prevê 'grande noite' e mantém Kaká como dúvida no Milan

MILÃO - O técnico Clarence Seedorf exibiu otimismo ao projetar o jogo que o Milan disputará contra o Atlético de Madrid, nesta quarta-feira, no San Siro, em Milão, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O comandante disse que está prevendo uma "grande noite" para sua equipe neste duelo de ida do mata-mata continental.

"A equipe chega muito bem a essa partida contra um rival que também está muito bem. Há muitas motivações além dessa em uma noite especial no San Siro. Há muitas oportunidades a serem aproveitadas. O Atlético é respeitado, é uma equipe forte, mas tem deficiências que tentaremos aproveitar. Daremos o máximo para obter o melhor resultado", afirmou o holandês, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Seedorf também manteve a dúvida sobre o aproveitamento de Kaká, que só voltou a treinar com os seus companheiros na última segunda-feira, depois de ficar fora de um treinamento no domingo causa de dores no tornozelo direito. Ele começou a reclamar do problema no jogo contra o Bologna, na sexta-feira, pelo Campeonato Italiano. "Kaká não melhorou ainda, estamos avaliando, esperamos que possa se recuperar, mas já temos em mente qualquer outra solução", avisou.

Também presente à entrevista coletiva desta terça, Mario Balotelli ressaltou que terá uma motivação extra para ajudar o Milan a bater o Atlético de Madrid. "Nunca marquei em um time espanhol. Quero ajudar o grupo a vencer", disse o atacante, para mais tarde, porém, admitir que "não promete nada antes de jogar uma partida". Entretanto, para simbolizar o quanto está motivado para o duelo desta quarta, o italiano enfatizou que "jogaria até de goleiro para ganhar a Liga dos Campeões".