Seedorf renova com o Milan e frustra Corinthians

MILÃO - Pretendido pelo Corinthians, o meia Clarence Seedorf renovou o seu contrato com o Milan por mais uma temporada. O clube italiano anunciou oficialmente nesta quarta-feira a extensão do compromisso com o jogador holandês até 30 de junho de 2012.

O experiente meio-campista, que completou 35 anos no mês passado, chegou a ter a sua aposentadoria especulada recentemente, mas seguirá a sua carreira no atual campeão italiano. Seedorf está no Milan desde 2002, quando deixou a Inter de Milão, clube que defendeu após atuar por Ajax, Sampdoria e Real Madrid.

Atuando em alto nível há mais de uma década, o holandês é o único jogador a ter vencido a Liga dos Campeões da Europa por três clubes diferentes - ganhou a prestigiosa competição pelo Ajax, em 1995, pelo Real, em 1998, e pelo Milan em 2003 e 2007.

Na noite da última terça-feira, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, chegou a dizer que Seedorf tinha um pré-contrato com o clube do Parque São Jorge. O dirigente, porém, admitiu que existia a possibilidade de o jogador seguir no Milan. "Se não acertar com o Milan até o dia 31, vem para o Corinthians. Se tiver proposta igual ou melhor que a nossa, obviamente ele vai ficar no Milan", disse o dirigente, em entrevista para a Rádio Bandeirantes.

E, nesta quarta, o Milan festejou a renovação do contrato com o jogador. "Seedorf prolongou seu contrato até junho de 2012. Ele não mudou e não mudará (de clube). Sabe que pode dar muito e que seu carisma será muito útil à equipe", ressaltou o Milan, por meio do comunicado que publicou em seu site oficial.

Ao anunciar o acordo, o clube de Milão também destacou que Seedorf é o jogador estrangeiro que mais vez jogou pelo time, com 401 atuações, e também o nono maior artilheiro entre os não-italianos, com 58 gols, empatado com o liberiano George Weah.

Veja também:

Dentinho vai ao Corinthians para se despedir dos companheiros

Governo de SP questiona valor extrapolado e põe atraso do Itaquerão na conta de Andrés

Sinal verde para as obras em Itaquera

Danilo ganha vaga no meio do Corinthians