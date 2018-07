Seedorf se reapresenta após folga, mas fica na academia

Mas o jogador ficou apenas na academia enquanto o restante do elenco fazia treino técnico no gramado após a reapresentação - todos tiveram folga no fim de semana. Segundo o Botafogo, Seedorf treinou enquanto estava na Holanda e por isso não deverá ser problema para o próximo compromisso oficial do time, dia 3 de julho, contra o Figueirense, pela Copa do Brasil.

Nesse meio tempo o Botafogo fará um jogo-treino contra o Audax-RJ, que foi marcado para este sábado, em Moça Bonita, uma vez que o Engenhão segue à disposição da Fifa. Durante a pausa para a Copa das Confederações, a diretoria concedeu 10 dias de férias aos jogadores, que se reapresentaram na última terça-feira.