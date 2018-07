Seedorf treina com grupo e deve ser titular no domingo O meia Seedorf voltou a treinar nesta quinta-feira com o elenco do Botafogo e deve ser titular no jogo contra o Sport, neste domingo, no Recife, pelo Campeonato Brasileiro. O holandês, que sofreu uma lesão na coxa no fim de outubro, participou de treino físico com o grupo pela primeira vez na semana, mas não do coletivo. Ainda assim, ele deve ter condições de jogo. Na última partida, contra a Portuguesa, jogou 15 minutos.