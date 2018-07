Seedorf treina no Botafogo e deve ser titular no domingo Mesmo na folga do grupo, o meia Seedorf, que ainda se recupera de uma lesão na coxa direita, treinou em General Severiano. O holandês jogou 15 minutos na vitória do Botafogo sobre a Portuguesa, no sábado, por 3 a 0. Nesta segunda, ele fez atividade acompanhado do fisioterapeuta Alex Evangelista. Seedorf pode ser titular no jogo contra o Sport, no domingo, na Ilha do Retiro.