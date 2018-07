Seguido de Corinthians e São Paulo, Flamengo lidera ranking das torcidas

SÃO PAULO - O último título nacional do Flamengo foi em 2009, quando o time ganhou o Brasileirão. Adriano ainda jogava bola naquele tempo. De lá para cá, o rubro-negro só festejou torneios regionais, como o Cariocão de 2011. Mesmo assim, sua torcida cresce no País. E continua sendo apontada como a maior entre os torcedores dos times brasileiros. Mas já não lidera esse ranking com tanta folga. O Corinthians se aproxima. As últimas temporadas do time do Parque São Jorge fizeram com que muitos garotos se tornassem corintianos. A Libertadores de 2012 e o Mundial de Clubes da Fifa no mesmo ano romperam barreiras para o Corinthians, a ajudaram a acirrar a disputa Flamengo x Corinthians nas arquibancadas.

Neste último levantamento feito pela Pluri Stochos Persquisas e Licenciamento Esportivo, a disputa das maiores torcidas está ferrenha. Dos entrevistas, 16,8% disseram ser flamenguistas, mas 14,6% afirmaram torcer para o Corinthians. Esses dois times foram os mais votados. A empresa informa ainda que 20,8% dos entrevistados disseram não torcer para nenhum clube. A boa surpresa foi verificar o crescimento dos são-paulinos, time que aparece logo atrás de corintianos e flamenguistas. E do Vasco, que deixou o Palmeiras para trás.

O trabalho foi realizado em 146 municípios nos 26 Estados brasileiros, mais o Distrito Federal, entre os meses de novembro de 2012 e fevereiro deste ano. Os entrevistados, 21.049, tinham mais que 16 anos. A Pluri dá como margem de erro no resultado 0,68% para mais ou para menos.