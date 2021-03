Seguindo exemplo da NBA, LaLiga lança projeto para escolas no Brasil

Com o objetivo de contribuir, de forma lúdica e inovadora, para a educação de meninos e meninas por meio do futebol, a LaLiga, em parceria com a Think Sports, anuncia o lançamento do programa LaLiga Football Schools no Brasil. Inspirado em uma das mais importantes ligas de futebol do mundo, o programa oferece metodologia própria para jovens e crianças de 4 a 17 anos (meninos e meninas) e a previsão é de que os primeiros núcleos sejam inaugurados ainda no primeiro semestre deste ano.

Com foco na formação completa, o programa irá auxiliar no desenvolvimento físico e humano de crianças e jovens. Dividido em quatro fases de implantação, o programa terá início com polos em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais, com planos de expansão para outros estados e regiões do País. A capital paulista terá a unidade modelo do programa: o Colégio Miguel de Cervantes é a primeira escola LLFS confirmada no Brasil.

No Brasil, o programa contará com um diretor técnico da LaLiga. Este profissional será responsável pela capacitação dos profissionais de educação física das unidades licenciadas, incluindo todos processos de aplicação e acompanhamento da metodologia espanhola de futebol, além de conscientizar sobre a filosofia de formação de atletas da liga.

"A aplicação da metodologia da LaLiga adaptada à realidade do país trará aos jovens toda a vivência e conceitos do futebol aplicados na Espanha, contribuindo para seu desenvolvimento integral, afinal, o esporte é um elemento importantíssimo na formação das futuras gerações, além do desenvolvimento de competências técnicas, cognitivas, físicas e socioafetivas de meninos e meninas", afirmou Albert Castelló, delegado da LaLiga no País.

As aulas serão realizadas sempre em horário extracurricular, ou seja, fora do horário das aulas obrigatórias. Além de escolas, clubes sociais também poderão aderir ao programa que inclui, entre outras iniciativas, a realização de camps, clínicas, torneios, palestras e outras experiências que trarão a melhor conexão com o futebol espanhol.

O modelo é similar ao do NBA Basketball School, lançado no Brasil em setembro de 2018. A Think Sports será responsável pelo desenvolvimento do projeto. "O esporte mobiliza multidões e os brasileiros já nascem com a bola no pé. Não à toa, somos o país do futebol. Ter a oportunidade de desenvolver um programa tão sério e completo como a LaLiga Football Schools no Brasil é, mais do que um reconhecimento do mercado à expertise da Think Sports no universo de metodologias esportivas, um desafio especial", afirmou Arthur Borelli, CEO da Think Sports.

"Tenho certeza de que, pela experiência em outros programas de esportes que gerenciamos no País ao longo dos últimos anos, vamos transformar vidas de jovens e crianças de todo o país em um ambiente de diversão, alegria, respeito, aprendizado, experiências únicas e, claro, futebol do mais alto nível", acrescentou.