Segunda divisão do Campeonato Carioca estreia neste sábado

O América é a grande atração da Série B do Campeonato Carioca que começa neste sábado e conta ainda com outras equipes tradicionais do futebol do Rio, como São Cristóvão, Olaria, Portuguesa, Americano e Goytacaz. Sete vezes campeão estadual da Primeira Divisão e há quatro anos amargando a Segundona, o América estreia contra o Audax, às 15h30, no campo do Bangu, em Moça Bonita.

O time contratou vários jogadores veteranos e com passagem nos grandes do Rio para voltar à elite do futebol carioca, como Jean, Abedi, Somália, Fabio Braz e Wagner Diniz. O técnico é Arthurzinho, ex-craque do meio campo do Rio, que chegou à seleção brasileira.

A competição terá dois turnos com 18 equipes divididas em dois grupos: A e B. No primeiro turno, os times enfrentam os adversários do outro grupo. E, no segundo turno, jogam com os do próprio grupo.

Nos dois turnos haverá semifinal e final. A grande decisão poderá reunir até três clubes - os campeões do primeiro e do segundo turno e o que somar o maior número de pontos na competição, desde que não seja um dos dois. Se uma mesma equipe vencer os dois turnos será a campeã da Segundona de 2015.

A Série B do Carioca credencia os dois melhores a disputarem em 2016 a Série A do Carioca.

Confira os grupos da segunda divisão do Carioca:

Grupo A: Goytacaz, Americano, Audax, São João da Barra, São Cristóvão, Ceres, Sampaio Coorea, Portuguesa e Gonçalense;

Grupo B: América, Olaria, Mangaratibense, Angra dos Reis, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Barcelona, São Gonçalo e Queimados.